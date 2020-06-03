Алма-Ата, Казахстан, , 10:17 — REGNUM Власти Казахстана отказались от проекта строительства горнолыжного курорта в «Кок-Жайляу». Об этом 3 июня заявил заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Ерлан Нысанбаев на заседании парламента.

По его словам, планируется создать комиссию, которая примет решение по всем объектам, построенным в рамках проекта. Замминистра отметил, что электрическая подстанция будет демонтирована и передана городу.

Нысанбаев напомнил, что из состава Иле-Алатауского государственного природного парка земли были переданы под строительство курортного комплекса. Эти земли планируется обратно вернуть государству.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отложить строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайляу».

Читайте также: Президент Казахстана поддержал перенос строительства горнолыжного курорта