Амман, , 10:02 — REGNUM Суд Иордании рассматривает дело в отношении пятерых человек, обвиненных в подготовке террористического акта против Государства Израиль. Об этом 3 июня сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Дело рассматривается в суде государственной безопасности, являющемся военным трибуналом, что говорит о том, что дело квалифицированно именно как терроризм.

«Суд государственной безопасности начал судебное разбирательство по делу о подготовке террористического акта, который был предотвращен службами разведки в феврале», — отметил источник.

Несмотря на то, что пятеро подозреваемых были арестованы еще в феврале 2020 года, информация о данном деле просочилась в СМИ только сейчас.