Кызыл, , 08:22 — REGNUM В Туве продолжает расти число вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 76 носителей.

Общее количество случаев, таким образом, достигло 1297. Из них 22 случая выявлено частной лабораторией.

«Наибольшее число заболевших отмечено среди возрастной категории 18−49 лет. Возраст 223 больных составил 50−64 лет, 67 больных — старше 65 лет», — отметили в минздраве.

К настоящему моменту 360 человек выписаны из больниц после успешного завершения лечения. На амбулаторном лечении находятся 310 человек. Остальные размещены в стационарах, в том числе 4 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Из 1140 коек в республике заняты две трети.

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