Нью-Дели, , 08:17 — REGNUM В Индии за сутки выявили 8900 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 207 тыс. 615 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 5 тыс. 815 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 380 тыс. человек.