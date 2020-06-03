Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Примерно 1,6 тысячи американских военнослужащих были направлены в окрестности Вашингтона из-за массовых акций протеста, вспыхнувших из-за убийства чернокожего Джорджа Флойда, 2 июня сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя минобороны страны Джонатана Хоффмана.

Военных разместили на базах вокруг американской столицы. Они приведены «в состояние повышенной боеготовности».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что привлечение нацгвардии для подавления беспорядков в городе — это избыточная мера.

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