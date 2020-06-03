Москва, , 07:37 — REGNUM Сроки учебных военных сборов для студентов гражданских вузов из-за коронавируса переносятся на июль — октябрь 2020 года. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что место и время проведения учебных сборов для каждого высшего учебного заведения скорректировано по согласованию с ректорами «с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах РФ».

Основная часть учебных сборов по программам военной подготовки для студентов перенесена на июль — октябрь 2020 года. В некоторых вузах сроки проведения сборов перенесены на 2021 год.

Напомним, традиционно начинающиеся в июне учебные военные сборы являются неотъемлемой частью военного обучения студентов гражданских вузов.