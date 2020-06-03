Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Известный портал IGN, решил отложить начало своего многодневного онлайн-мероприятия Summer of Gaming, посвящённого видеоиграм, на 8 июня 2020 года. Об этом издание сообщило 2 июня на своей странице в Twitter.

Редакция IGN пояснила, что решила перенести свой онлайн-форум из уважения к деятельности, которую сейчас развернуло движение Black Lives Matter, являющееся одним из организаторов протестов против расизма в США. Изначально планировалось, что мероприятие Summer of Gaming начнётся 5 июня 2020 года.

https://twitter.com/IGN/status/1267863556109688832

Ранее по той же причине аналогичные решения приняли компании Sony и Google. В частности, Sony на неопределённый срок отложила презентацию, посвящённую PlayStation 5, она должна была состояться 3 июня 2020 года.

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