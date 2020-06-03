Улан-Удэ, , 07:13 — REGNUM В Бурятии предприниматели, работающие в торговом центре «Народный», потребовали разрешить им возобновить торговлю. 1 июня несколько десятков арендаторов устроили собрание, на котором выразили своё возмущение.

По их словам, два месяца они просидели, как законопослушные люди, надеясь открыться с 1 июня. Однако в конце мая республиканские власти продлили режим повышенной готовности до 30 июня. Они также указали на то, что некоторые торговые центры в городе уже возобновили работу, тогда как им всё ещё запрещено работать.

Региональный уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев по итогам встречи отметил, что понимает положение, в котором оказались торговцы.

«Большая часть из них — это представители сферы торговли, и они действительно из-за непростой эпидемиологической ситуации больше двух месяцев не могут работать и фактически лишены доходов», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Омбудсмен заверил, что глава региона Алексей Цыденов в курсе их проблем, пообещав ещё раз довести до него позицию арендаторов. При этом он призвал собравшихся разойтись из-за угрозы заражения или получения штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятия общественного питания в Бурятии могут открыться до официального окончания режима повышенной готовности. По словам главы, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

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