Улан-Удэ, , 06:17 — REGNUM Торговые центры и предприятия общепита в Бурятии готовятся к поэтапному возобновлению деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, для посетителей будут пока открыты только торговые залы, тогда как развлекательные зоны останутся закрытыми.

Ранее региональный штаб разработал предварительный график снятия ряда мер, принятых из-за угрозы эпидемии. В частности, послабление будет зависеть от выполнения регионом ряда показателей.

«Это коэффициент распространения инфекции в регионе не более единицы, свободный коечный фонд не менее 50% от нормативного и количество тестов на 100 тысяч населения в день — не ниже 70», — отметили в правительстве.

Практически по всем показателям, по словам главного санитарного врача Бурятии Сергея Ханхареева, республика укладывается в нормы. С учётом этого будет приниматься решение об открытии торговых центров.

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