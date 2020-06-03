Менло-Парк, США, , 01:15 — REGNUM Компания Facebook будет считать многие записи президента США Дональда Трампа оскорбительными, но не станет подвергать их цензуре, пишет 2 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, накануне глава компании Марк Цукерберг провёл совещание с сотрудниками, где сообщил, что считает многие записи Трампа «глубоко оскорбительными». Одновременно он разъяснил позицию Facebook по этому вопросу — частная компания не должна брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения политиков.

Напомним, ранее американский лидер активно комментировал происходящее в Миннеаполисе, где после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда вспыхнули беспорядки. Трамп назвал участников погромов «бандитами» и предупредил о возможном применении силы. Сообщение об этом Facebook пометил как нарушающее запрет на оправдание насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга