Москва, , 16:34 — REGNUM Вакцина от коронавируса может появиться и начать применяться до конца 2020 года. Об этом 2 июня заявил доктор химических наук, профессор института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Иван Василенко во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в среднем от момента разработки до выхода новой вакцины на рынок проходит около пяти лет. Однако в нынешней ситуации события могут развиваться быстрее.

«Выйти на рынок вакцине станет доступно к концу году», — отметил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что помимо лечебных функций вакцина не должна будет обладить серьезными побочными действиями.

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