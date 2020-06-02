Абу-Даби, , 15:35 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 596 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 35 тыс. 788.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 269 пациентов. За сутки скончались три человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 6 млн 300 тыс. человек.

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