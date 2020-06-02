Казань, , 11:21 — REGNUM В Татарии 2 июня подтвердились 53 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения носителями коронавируса в республике числятся 3297 человек, выздоровели 2814 пациентов, за сутки — 124 человека. Скончались с начала пандемии 10 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы семь пациентов, 46 — получают помощь на дому. Один новый случай заражения завозной, остальные — контактные.

Больше всего новых носителей коронавируса выявили среди жителей Казани — 21 человек. По возрасту пациентов: до 18 лет — двое, от 18 до 30 — восемь человек, от 30 до 50 — 25 человек, от 50 до 60 — восемь жителей, от 60 до 70 — семь человек, от 70 до 80 — трое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 1 июня подтвердились 50 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зараженных достигло 3244 человека, выздоровели 2,69 тыс. пациентов, скончались 10 пациентов.

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