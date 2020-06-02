Махачкала, , 15:24 — REGNUM Пять дагестанских больниц, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись к обычному режиму работы. Среди них два государственных и три частных медучреждения, сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе минздрава региона.

Так, к плановому лечению вернулись республиканский урологический центр и республиканская офтальмологическая больница, которые в разгар пандемии были экстренно перепрофилированы под госпитали для пациентов с коронавирусом.

Принимать своих пациентов начнут и три из четырех перепрофилированных частных клиник. В ведомстве подчеркнули, что больничные мощности в большом количестве под зараженных коронавирусом в Дагестане уже не нужны, и врачи возвращаются в свой обычный профиль работы.

«Ситуация в Дагестане улучшается, сегодня в среднем в стационары республики госпитализируют 300−400 человек в сутки —это много, но это в два раза ниже, чем было несколько недель назад», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

В ведомстве добавили, что к настоящему времени в Дагестане пациентов с COVID-19 принимают 62 государственных лечебных учреждения и одна частная клиника. Всего в республике развернуто почти 8 тыс. коек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:35 2 июля в Дагестане выявлено 5228 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в республике 4457 человек с подтвержденным диагнозом, 271 пациент с COVID-19 скончался.

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