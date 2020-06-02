Махачкала, , 10:56 — REGNUM Одиннадцать новых случаев смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. По состоянию на 10:35 2 июля в республике скончался 271 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

Всего в Дагестане выявлено 5228 случаев заражения коронавирусом нового типа, 132 из них — за минувшие сутки. Выздоровели в республике к настоящему времени 4457 человек, у которых был обнаружен COVID-19, что составляет более 85% от общего числа заразившихся.

Отметим, что Дагестан по-прежнему серьезно опережает остальные регионы Северного Кавказа как по количеству зафиксированных случаев заражения, так и по числу летальных исходов. Причем в республике скончались больше пациентов с COVID-19 (271), чем суммарно в шести других субъектах округа (194).

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