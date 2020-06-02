Хиросима, Япония, 2 июня 2020, 14:48 — REGNUM Японский пивоваренный завод Miyake Honten выпустит ограниченную серию сакэ с героями популярных видеоигр на этикетках. Об этом 1 июня сообщило издание Kotaku.
Ограниченная серия сакэ будет посвящена юбилеям компании Sega (60 лет) и игры Pac-Man (40 лет). Помимо этого, пивоварня также производит тематическое сакэ с изображением героев серии игр Yakuza.
Напомним, Pac-Man — это культовая аркадная видеоигра, созданная японской компанией Bandai Namco. Первая версия проекта вышла в 1980 году.
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