Хиросима, Япония, , 14:48 — REGNUM Японский пивоваренный завод Miyake Honten выпустит ограниченную серию сакэ с героями популярных видеоигр на этикетках. Об этом 1 июня сообщило издание Kotaku.

Ограниченная серия сакэ будет посвящена юбилеям компании Sega (60 лет) и игры Pac-Man (40 лет). Помимо этого, пивоварня также производит тематическое сакэ с изображением героев серии игр Yakuza.

Напомним, Pac-Man — это культовая аркадная видеоигра, созданная японской компанией Bandai Namco. Первая версия проекта вышла в 1980 году.

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