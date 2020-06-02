Тегеран, , 13:53 — REGNUM Свыше 3 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом впервые за два месяца выявлено на территории Ирана за прошедшие сутки. Об этом 2 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

«За минувшие сутки удалось выявить 3 117 новых случаев заражения COVID-19», — заявил он.

Также официальный представитель отметил, что в результате этого суммарное количество зараженных коронавирусом в стране стало 157 576 человек.

Кроме этого, Джаханпур подчеркнул, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 64 пациента и теперь их общее число стало 7 942. При этом, он указал, что 123 077 пациентов вылечились в стране от COVID-19.

Отметим, в последний раз в Иране выявляли более 3 тысяч зараженных за сутки 31 марта, когда, как позднее заявил президент Ирана Хасан Рухани, в стране были пиковые недели распространения SARS-CoV-2.