Вильнюс, , 13:05 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве за минувшие 24 часа увеличилось на четыре и достигло 1 682. Об этом 2 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Помимо этого, указывается, что за этот же временной промежуток в стране никто не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 71.

Также сообщается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 249 пациентов.

При этом известно, что за последние сутки в Литве был проведен 4 871 тест на коронавирус, а их общее количество с начала пандемии составило 309 725.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Эстонии впервые за почти три месяца пандемии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.