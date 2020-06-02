Улан-Удэ, , 12:02 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 24 мая состоится парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, при его подготовке проведут комплекс мер в рамках борьбы с распространением вирусов.

В частности, подразделения радиационной, химической и биологической защиты проведут дезинфекцию военной техники, а также помещений для проживания военнослужащих. При этом все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков, им раздадут также средства индивидуальной защиты.

«Каждый военнослужащий, задействованный в торжественных мероприятиях, пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включён в состав участников парада», — отметили в ВВО.

Добавим, помимо Улан-Удэ, военные парады пройдут ещё в шести города Восточного военного округа. Всего в них примут участие более 12 тыс. человек, будет задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса парады в честь Дня Победы, которые планировалось провести 9 мая были отменены. Вместо этого в Бурятии провели комплекс мероприятий, часть из которых прошла онлайн.

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