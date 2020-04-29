Улан-Удэ, , 10:57 — REGNUM Вместо парада Победы, который перенесён на более позднюю дату, на территории Бурятии 9 мая запланирован комплекс мероприятий. Как передали ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Торжества откроют истребители военной авиации, которые пролетят над Улан-Удэ в 10 утра. В 12 часов будет запущен, по словам главы, песенный челлендж, когда по всем телеканалам будут транслировать песни военных лет.

«Прошу всех поддержать, чтобы из каждого окошка звучали песни Победы, чтобы мы все вместе одновременно могли в этом участвовать», — отметил он.

Кроме того, на 9 мая запланировано проведение акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. На региональных каналах будут транслировать истории родственников местных жителей, участвовавших в войне. Информацию на сайте «Гордость Бурятии» могут оставлять сами жители.

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