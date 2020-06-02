Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, , 12:20 — REGNUM Следователями Базарно-Карабулакского района проводится доследственная проверка по поступившей информации о заражении коронавирусом персонала и пациентов психоневрологического диспансера, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Установлено, что в социальном учреждении, расположенном в селе Вязовка, выявлен 101 случай заражения коронавирусом среди пациентов и персонала.

Действиям (бездействиям) сотрудников интерната, повлекшим массовые заболевания людей, следователи СКР дадут юридическую оценку. Также проверят исполнение должностными лицами своих обязанностей по соблюдению предписаний Главного санитарного врача РФ о мерах по нераспространению коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната, находящегося в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, у 101 человека выявили наличие коронавируса в организме.

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