Саратов, , 10:52 — REGNUM В числе сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната (ПНИ), находящегося в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, у 101 человека выявили наличие коронавируса в организме. Об этом 31 мая сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтвержденных диагнозов — 101», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все они были выявлены во время массового тестирования сотрудников и проживающих ПНИ из-за одного заболевшего COVID-19 сотрудника медицинского учреждения.

Кроме этого, указывается, что у 82 человек из данного числа заражения коронавирусом проходит без симптомов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 29 апреля текущего года из-за угрозы распространения коронавируса все дома престарелых и психоневрологические интернаты в Саратовской области были закрыты на карантин после того, как в двух из них выявили очаги распространения коронавирусной инфекции.