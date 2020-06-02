Инчхон, Южная Корея, , 12:06 — REGNUM Занятия в детских садах и школах южнокорейского города Инчхон, расположенных в районах Пупхён-гу и Кеян-гу, начнутся после 10 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления образования Инчхона.

Известно, что данное решение принято в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в логистическом центром компании Coupang и случаев заражения коронавирусом в интернет-кафе, расположенных в данных регионах.

Отмечается, что в 243 учебных заведениях, среди которых 103 детских сада, 68 начальных школ, 36 средних школ, 30 старших школ, 5 специальных школ и образовательный центр, продолжат обучение в дистанционном режиме.

Напомним, что остальные общеобразовательные учреждения страны возобновили занятия для учащихся третьих классов старших школ с 20 мая, а для учащихся вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых-вторых классов начальных школ и воспитанников детских садов — с 27 мая.

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