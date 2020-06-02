Москва, , 11:27 — REGNUM В Москве на Тверской улице начали наносить временную жёлтую разметку, предусмотренную для проезда техники на парад Победы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своём аккаунте Twitter.

«Сегодня ночью специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению пяти линий временной жёлтой дорожной разметки на Тверской улице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данную разметку будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетицию и парад Победы.

На видеоролике, опубликованном пресс-службой, можно увидеть, что спецтехника наносит отметки на центральной улице столицы в ночное время, частично ограничив для этого движение транспорта по полосе.