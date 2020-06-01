Казань, , 11:24 — REGNUM В Татарии 1 июня подтвердились 50 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения число заражений коронавирусом составило 3244 случая, выздоровели 2,69 тыс. пациентов, за сутки — 74 человека. Скончались с начала пандемии 10 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 19 пациентов, 31 — получают помощь на дому. Один новый случай заражения завозной, остальные — контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 23 человека, в Набережных Челнах — 18 случаев. По возрасту пациентов: от 18 до 30 — шесть человек, от 30 до 50 — 17 человек, от 50 до 60 — 12 человек, от 60 до 70 — 12 человек, от 70 до 80 — трое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 1 июня выявили 1146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 40 449 случаев.

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