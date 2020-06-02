Москва, , 11:17 — REGNUM Более 8,8 тыс. положительных тестов на коронавирус нового типа подтверждены у жителей 84 регионов России за минувшие сутки. Всего за период эпидемии SARS-CoV-2 выявлен у 423 741 человека, сообщает 2 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новых случаев — 8863. В Москве за сутки выявили 2286 носителей коронавируса, всего в столице зафиксировано 185 374 таких случая. На втором месте Московская область, где новых случаев 732, а всего — 40 455. В Санкт-Петербурге 376 новых случаев, всего — 16 689.

В Нижегородской области за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 354 человек, всего в регионе подтверждённых случаев 10 503. В Свердловской области новых случаев 292, всего — 6024.

Вторую пятёрку регионов по новым подтверждённым случаям составили Ростовская область — 253, Иркутская область — 210, Красноярский край — 150, Югра — 149 и Дагестан — 132.

По общему количеству подтверждённых случаев вторую пятёрку составляют Дагестан — 5228, Ростовская область — 5195, Красноярский край — 4530, Калужская область — 4092 и Тульская область — 4074.

Как сообщало ИА REGNUM, количество смертельных случаев COVID-19 выросло за сутки на 182. Всего в России скончались от последствий заболевания 5037 человек.

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