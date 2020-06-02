Москва, , 09:43 — REGNUM Регулярное употребление водопроводной воды может негативно влиять на организм из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, говорится 2 июня в сообщении Роскачества.

«Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды могут негативно влиять на организм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках исследования была проверена на качество и безопасность обычная питьевая вода из-под крана, образец был отобран по адресу: Москва, ул. Правды, д. ½, кв. 79.

Исследование показало, что качество воды полностью соответствует нормативам СанПиНа, однако в целом уступает качеству бутилированной и не соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды по ряду показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор проверил более 50 тыс. объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс. партий минеральной воды объёмом более 175 тыс. тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства.

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