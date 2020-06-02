Казань, , 10:00 — REGNUM В течение долгого времени смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарии была закрыта из-за пандемии коронавируса. В День защиты детей, 1 июня, она вновь стала доступна для посетителей, сообщает пресс-служба столичной дирекции парков и скверов.

Панорамный вид с высоты 32 метров возможно лицезреть жителям и гостям республики. При посещении смотровой площадки необходимо соблюдать меры предосторожности — дистанцию и иметь маски и перчатки. Посмотреть на облик Казани можно ежедневно с 10:00 до 22:00.

По информации пресс-службы, за семь месяцев работы в 2019 году, с 21 апреля по 4 декабря, ее посетили более 88,6 тыс. человек. В феврале 2019 года смотровая площадка Центра семьи «Казан» попала в рейтинг романтичных мест для поцелуев в День святого Валентина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии для увеличения туристического потока разработали и запускают три программы.

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