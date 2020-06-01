Казань, , 15:55 — REGNUM В Татарии для увеличения туристического потока разработали и запускают три программы, сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по туризму.

Так, местные отели предлагают акцию «2+1». При бронировании двух ночей подряд турист получает проживание еще на одну ночь в подарок, а если в семье имеется ребенок до 12 лет, то его разместят бесплатно с предоставлением завтрака, если он есть в тарифе у родителей. Также все гости отелей смогут воспользоваться бесплатной двухчасовой экскурсией по центру Казани. В эту программу вошли 24 казанских гостиницы. Срок окончания акции — 28 декабря 2020 года.

Еще одно нововведение — 25% скидка на общий чек для посетителей кафе, ресторанов. Для этого необходимо выбрать наиболее удобный вариант: скачать мобильное приложение Tatarsan Tourist Pass; отправить письмо на сайте Visit Tatarstan и получить ваучер на скидку; предъявить электронный ключ отеля, где вы проживаете. При заказе требуется назвать кодовое слово #Татарстан1001_Удовольствие. Акция продлится до 15 декабря 2020 года. Пока можно воспользоваться данной скидкой в формате «еда на вынос». В списке участвующих в акции — 33 кафе и ресторана.

Для жителей республики и гостей сформирована новая туристическая программа «1000 и 1 удовольствие за выходные». На сегодняшний день можно посетить 4 маршрута — Елабуга, Болгар, Камское устье, Чистополь. Список еще пополнится. Из расчета две тысячи на человека в программу входят: проживание в местной гостинице в течение двух дней, завтрак, два обеда и две экскурсии. Бронирование уже открыто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии из-за массовой отмены броней санаторно-курортная отрасль находится в сложной ситуации. Часть клиентов бронь перенесли, нескольким пришлось вернуть деньги.

Читайте также: Санатории Татарии могут возобновить работу с 1 июня