Ставрополь, , 08:54 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрированы на Ставрополье. По данным на утро 2 июня в регионе скончались уже 49 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров.

К настоящему времени на Ставрополье выявлено 2653 факта заражения коронавирусом нового типа, прирост за минувшие сутки составил 85 человек. Состояние 39 пациентов оценивается врачами как тяжелое, еще 231 находится в состоянии средней степени тяжести. Выздоровел в крае 1131 человек, или около 42,5% от общего числа заразившихся.

Напомним, на Ставрополье продолжают действовать режим всеобщей самоизоляции и масочный режим, при этом в крае уже приступили к смягчению ограничительных мер. Так, санаторно-курортные организации получили возможность с 1 июня возобновить деятельность, в ближайшее время к работе планируют приступить около 30 учреждений.

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