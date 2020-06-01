Ставрополь, , 15:52 — REGNUM Санаторно-курортные организации на Ставрополье с первого дня лета получили возможность возобновить работу с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания в правительстве региона.

Напомним, ранее на Ставрополье была создана рабочая группа для проработки вопроса постепенного возобновления работы санаторно-курортной отрасли края. Ей было поручено выработать критерии безопасной работы санаториев в условиях пандемии коронавируса. Организации, в частности, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тестами на COVID-19.

«Период ограничений на работу санаториев в крае закончился. Механизм их открытия, условия деятельности четко определены», — сказал в ходе совещания глава региона Владимир Владимиров.

По информации министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья, 30 санаторно-курортных комплексов Кавказских Минеральных Вод уже заявили о готовности возобновить работу в течение ближайшего времени. Решение о возобновлении деятельности ведомственных и детских санаториев будет принято позднее после дополнительных согласований.