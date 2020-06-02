Амстердам, , 08:19 — REGNUM 1 июня Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) на очередном брифинге отчитался о ситуации с коронавирусом в стране.

Количество жертв коронавируса увеличилось на 6 человек. Таким образом, смертность от коронавируса составляет теперь 5962 человек. Как и прежде, в данных RIVM учитываются только те пациенты, которые прошли тест.

Сообщается также о 9 новых госпитализациях.

Кроме того, в минувшие дни выявлено 103 новых случая COVID-19. Общее число заражённых составляет теперь 46.545 человек.