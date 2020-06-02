Улан-Удэ, , 07:51 — REGNUM В Бурятии завершили работу два обсерватора, развёрнутые для приезжих из других регионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, закрываются обсерваторы на базе гостиницы в Улан-Удэ, а также школы-интерната в Кижингинском районе.

В гостинице изоляцию провели 211 человек, у 14 из которых подтвердилось заражение коронавирусом. Они были госпитализированы в инфекционную больницу. Из 58 человек, находившихся в интернате, 19 оказались заражены.

«Обсерваторы были развернуты за предельно короткие сроки, что позволило локализовать 33 очага по распространению эпидемии. По окончанию работы в обсерваторах медицинские работники прошли обследование на COVID-19, результаты у всех отрицательные», — отметили в минздраве.

В настоящее время специалисты ведут работы по ликвидации и прекращению работы учреждений.

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