Улан-Удэ, , 17:27 — REGNUM В Бурятии режим безопасного поведения продлили сразу на месяц до 30 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, решение касается граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Они могут выходить из домов на прогулку и для занятия физкультурой, либо для поездки на личной машине на дачу или в загородные дома. Впрочем, в последнем случае им нужно заранее подавать уведомление.

«Режим самоизоляции может не применяться к лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования», — отметили в штабе.

При этом по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия, приостановлена работа торговых центров, бань, саун, СПА и массажных салонов и прочих подобных организаций.

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