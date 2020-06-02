Баргузинский район, Бурятия, , 05:51 — REGNUM Жителям Бурятии разрешили посещать национальные парки и заповедники на территории республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье», решение принято в связи с нормализацией обстановки по коронавирусу.

При этом посетители должны иметь местную прописку и не быть в составе организованных туристических групп. Им также рекомендовано для профилактики находиться в масках и перчатках.

«Оформить и получить разрешение на посещение территории Забайкальского национального парка можно на контрольно-пропускном пункте, а также направив заявку через сайт Учреждения. Обращаем Ваше внимание, что граждане, не имеющие средств индивидуальной защиты обслуживаться на контрольно-пропускном посту, не будут», — отметили в дирекции.

Напомним, с 1 июня на территории республики также открываются гостиницы, турбазы и другие коллективные средства размещения. Как сообщало ИА REGNUM, разместиться на отдых там пока смогут туристы-одиночки или семейные группы.

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