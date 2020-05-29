Улан-Удэ, , 05:35 — REGNUM Гостиницы, турбазы и другие коллективные средства размещения в Бурятии возобновят работу с 1 июня. Однако, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, разместиться на отдых там смогут лишь туристы-одиночки или семейные группы.

Владельцы гостевых домов должны получить одобрение на портале «Работающая Бурятия», а работники должны сдать анализ на коронавирус. Туристы также должны иметь при себе документы о прохождении теста, а также свидетельства о браке и рождении. При заезде их также проверят через базу контактных лиц.

«Необходимо установить контроль за дисциплиной, чтобы гостиницы принимали только проверенных людей и не допускалось бесконтрольное заселение — это действительно важно. Работа по правилам — только это защитит нас от распространения COVID-19», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что если турбазы начнут принимать всех подряд без проверки, то они будут закрыты.

Напомним, в Республике Алтай власти приняли решение продлить запрет на приём туристов до 22 июня. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, при улучшении эпидемиологической ситуации, открытие турбаз и ресторанов может произойти раньше этого срока.

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