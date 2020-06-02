Бразилиа, , 02:43 — REGNUM Вылет вывозного рейса для граждан России из Бразилии, с последующими промежуточными посадками в Аргентине, Чили и на Кубе, перенесён с 4 на 5 июня. Об этом 1 июня сообщает понедельник посольство РФ в Бразилии.

«Сообщаем, что по обновленным данным вылет самолёта авиакомпании Azur Air из аэропорта Гуарульюс (г. Сан-Паулу) намечен на 03:55 утра 5 июня 2020 года… Пассажирам, зарегистрировавшимся на рейс, необходимо прибыть в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Желающим эвакуироваться на родину гражданам России также напоминается о необходимости регистрации на рейс на портале «Госуслуги».

Уточняется, что в аргентинском Буэнос-Айресе, куда прибудет самолёт после вылета из Бразилии, его ожидают уже порядка 170 желающих вернуться в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вывозной рейс российской авиакомпания Azur Air для эвакуации граждан России из Бразилии, Аргентины, Чили и Кубы планировался на 4 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывозной рейс из Латинской Америки планируется на 4 июня