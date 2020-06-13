Приштина, , 15:56 — REGNUM Глава парламента Косово Вьоса Османи 12 июня выступила с речью на торжественном заседании парламента Косово, посвященном 21-й годовщине ввода сил НАТО КФОР в Косово, которая косовскими албанцами отмечается как День освобождения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своей речи Османи (как и абсолютно все косовские политики в тот день) выразила слезную благодарность НАТО, не скупясь на метафоры. Однако за общими словами скрывается вполне очевидная политическая подоплека — Османи воспользовалась своей трибуной для того, чтобы выступить с непрямой критикой президента Хашима Тачи.

«Они сделали много для того, чтобы мы сегодня жили тут свободно и постепенно строили наше любимое Косово как государство, где правит порядок и закон, где гарантируется свобода личности и где государство прежде всего служит собственным гражданам».

«Ввод войск НАТО в Косово восстановил нашу связь со свободными народами, которую мы трижды продемонстрировали в важнейшие моменты истории нашего народа, в моменты, которые обозначили наше существование и нашу прозападную идентичность».

Вся речь Османи была полна гуманистическим пафосом и любовью к западу, в этой речи не было лишь одного — упоминания об УЧК (освободительной армии Косово) и её деятельности. Сразу после этого депутаты Демократической партии Косово и Альянса за будущее Косово (главами и основателями которых стали бывшие руководители УЧК Хашим Тачи, Рамуш Харадинай и Кадри Весели) выступили с критикой Османи, назвав её «ничтожной» и «заслуживающей позора».

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И это не удивительно, ведь опущение явно было не случайным — Османи неоднократно демонстрировала свое резко негативное отношение к Тачи и другим политикам, вышедшим из УЧК, использующим свое «героическое» прошлое для обеления масштабной коррупции и связей с организованной преступностью.

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