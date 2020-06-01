Москва, , 19:46 — REGNUM В Москве ежедневно проводится около 85 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 1 июня сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире «Первого канале».

По её словам, каждые сутки в городе проводится приблизительно 50 тысяч тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также порядка 35 тысяч анализов крови из вен на наличие антител методом иммуноферментного анализа (ИХЛА).

«То есть примерно 85 тысяч исследований в сутки Москва на сегодняшний день делает», — сказала заместитель мэра.

Все, по её словам, в столице проведено уже порядка 200−250 тысяч исследований на антитела. На днях Ракова также сообщала, что в Москве проведено уже более двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу оказалось высоковостребованным среди москвичей, в связи с чем он не исключил, что масштабы тестирования граждан в столице будут наращиваться.

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