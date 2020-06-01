Берлин, , 16:49 — REGNUM Консольная версия стратегической игры Iron Harvest поступит в продажу не раньше первого квартала 2021 года. Об этом 1 июня сообщает портал Shazoo.

Разработчики рассказали, что причиной такого решения стала бушующая пандемия коронавируса. Из-за удалённой работы студия KING Art Games не успевает реализовать многие из запланированных игровых функций.

Релиз Iron Harvest на PC, как и было запланировано, состоится 1 сентября 2020 года. Игра будет доступна в магазинах Steam и GOG.

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