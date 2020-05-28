Горно-Алтайск, , 13:21 — REGNUM По итогам текущей недели (25−28 мая 2020 г.) Алтай по-прежнему является одним из регионов Сибири с самыми низкими показателями летальности от COVID-19. К такому выводу пришел канал «Политцентр» и проанализировав последние данные, предоставленные оперативными штабами регионов:

«По итогам недели Алтайский край остался на третьей строчке в рейтинге регионов СФО с самыми низкими показателями летальности. На текущий момент этот показатель составляет 0,61%, на 0,02% меньше, чем на предыдущей неделе. Меньший процент летальности в Сибири продемонстрировали два региона: Тува — 0,23% и Республика Алтай, где с начала эпидемии не было ни одного смертельного случая от COVID-19».

Наибольшая смертность среди носителей коронавируса отмечается в Томской области (показатель 1,61%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей SARS-CoV-2. Причиной тому стали несколько вспышек коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. На утро, 28 мая, в регионе зарегистрировано 79 новых положительных подтверждённых тестов, их общее количество составляет уже 1633. За весь период введения карантинных мероприятий жертвами COVID-19 стали 19 жителей региона.

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