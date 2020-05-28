Горно-Алтайск, 28 мая 2020, 13:21 — REGNUM По итогам текущей недели (25−28 мая 2020 г.) Алтай по-прежнему является одним из регионов Сибири с самыми низкими показателями летальности от COVID-19. К такому выводу пришел канал «Политцентр» и проанализировав последние данные, предоставленные оперативными штабами регионов:
Наибольшая смертность среди носителей коронавируса отмечается в Томской области (показатель 1,61%).
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей SARS-CoV-2. Причиной тому стали несколько вспышек коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. На утро, 28 мая, в регионе зарегистрировано 79 новых положительных подтверждённых тестов, их общее количество составляет уже 1633. За весь период введения карантинных мероприятий жертвами COVID-19 стали 19 жителей региона.
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