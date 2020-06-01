Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM Экстренное предупреждение обьявили донские спасатели в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 июня.

Во второй половине дня 1 июня в ряде территорий пройдут грозовые дожди, ливни, град. При этом ожидается шквалистый ветер до 20−23 метров в секунду. Непогода продержится в течение суток 2 июня, ночью и утром 3 июня.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовчан ожидает дождливая неделя. Осадки прогнозируются в период с 1 по 5 июня.

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