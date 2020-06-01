Вильнюс, 1 июня 2020, 14:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 1 июня, опубликовало список 24 стран, прибывающим из которых нет необходимости самоизолироваться на 14 дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В список вошли:
Австрия;
Болгария;
Венгрия;
Германия;
Греция;
Дания;
Исландия;
Италия;
Кипр;
Латвия;
Лихтенштейн;
Люксембург;
Нидерланды;
Норвегия;
Польша;
Румыния;
Словакия;
Словения;
Финляндия;
Франция;
Хорватия;
Чехия;
Швейцария;
Эстония;
Также разрешено прибывать из Ирландии, Испании и Мальты, однако при этом 14-дневная самоизоляция обязательна.
Этот список планируют пополнять, основным критерием выбрано, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции в стране, откуда прибыло лицо, не превышает 15 случаев заболевания на 100 тыс. человек в течении двух последних недель.