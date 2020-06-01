Вильнюс, , 14:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 1 июня, опубликовало список 24 стран, прибывающим из которых нет необходимости самоизолироваться на 14 дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В список вошли:

Австрия;

Болгария;

Венгрия;

Германия;

Греция;

Дания;

Исландия;

Италия;

Кипр;

Латвия;

Лихтенштейн;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Румыния;

Словакия;

Словения;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Эстония;

Также разрешено прибывать из Ирландии, Испании и Мальты, однако при этом 14-дневная самоизоляция обязательна.

Этот список планируют пополнять, основным критерием выбрано, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции в стране, откуда прибыло лицо, не превышает 15 случаев заболевания на 100 тыс. человек в течении двух последних недель.