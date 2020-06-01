Маскат, , 14:22 — REGNUM В Омане за сутки выявили 786 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате составляет 12 тыс. 223.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 50 человек. За сутки умерли три пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 170 тыс. человек.

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