Пенза, , 18:12 — REGNUM В Пензенской области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией региональными властями рассматриваются различные варианты проведения праздничных торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, подготовка ко всем запланированным мероприятиям идет. «Если эпидемиологическая обстановка позволит — с огромной радостью и гордостью проведем этот праздник», — отметил глава области.

В противоположной ситуации будет рассматриваться возможность переноса мероприятий на более поздний срок или изменение формата проведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не принималось. Об этом 11 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

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