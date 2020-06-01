Варшава, , 11:44 — REGNUM Общее количество новых носителей коронавируса в Польше за последние сутки увеличилось на 202 и приблизилось к 24 тысячам человек. Об этом 1 июня сообщает польский минздрав.

Согласно данным ведомства, в настоящее время общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 23 987.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончался один пациент, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало 1 065 случаев.

При этом 2 181 пациент в Польше на данный момент госпитализирован из-за COVID-19 и еще 11 449 полностью выздоровело.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с марта текущего года из-за пандемии коронавируса на территории Польши действует режим эпидемии.