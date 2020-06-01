Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM Работники инфекционной больницы в Улан-Удэ завершили смену, длившуюся более двух месяцев. Теперь им предстоит ещё две недели пробыть в обсерваторе, прежде чем встретиться с родными.

Как рассказала журналистам дежурная медсестра Надежда Дашиева, на затянувшуюся, мягко говоря, смену они заступили 27 марта. Жить им пришлось прямо на рабочем месте, в больнице.

«Мне было страшно, ведь я никогда ранее не работала в таких условиях, то есть жить на работе, смены по 6 часов в противочумном костюме, неизвестный вирус. Сложно было оставлять родных в такое время», — передаёт портал «Ариг Ус online» слова медсестры.

По её словам, 66 дней длились мучительно долго, мать женщины перенесла за это время инсульт. Однако сотрудники «инфекционки» выполнили свою работу до конца. 31 мая они закончили смену.

Напомним, после поступления первых заражённых коронавирусом в больнице остались жить больше ста сотрудников. В их число вошли врачи, медсёстры и санитарки, уборщицы и повара, 95% из которых — молодые женщины. Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни спать им приходилось прямо в коридорах, а на 110 человек было первоначально лишь 2 унитаза.

Однако позже на помощь пришли местные жители и предприниматели. Они начали приносить подарки в виде фруктов, конфет, кофе, бууз и тортов. Медикам привезли раскладушки и матрасы, постельное бельё, а также 4 уличных туалета и 3 биотуалета.

Читайте также: В Бурятии лечащие больных коронавирусом медики остались жить в больнице