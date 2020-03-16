Пенза, , 14:01 — REGNUM В Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление главы региона опубликовано 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с постановлением, установлен региональный уровень реагирования.

В течение месяца — с 16 марта по 15 апреля в регионе действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Организована горячая линия по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47 , куда гражданам необходимо сообщать о своём посещении Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Жителей обязали обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

Муниципалитетам рекомендовано разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности. Кроме того, поручено рассмотреть вопрос о переносе каникул, а также об организации дистанционного обучения.

Отдельные пункты постановления губернатора касаются работодателей.

18-й пункт постановления Ивана Белозерцева гласит:

«Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой»

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