Пенза, 16 марта 2020, 14:01 — REGNUM В Пензенской области в связи с ситуацией с коронавирусом с 16 марта вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление главы региона опубликовано 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В соответствии с постановлением, установлен региональный уровень реагирования.
В течение месяца — с 16 марта по 15 апреля в регионе действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Организована горячая линия по номеру телефона
Муниципалитетам рекомендовано разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности. Кроме того, поручено рассмотреть вопрос о переносе каникул, а также об организации дистанционного обучения.
Отдельные пункты постановления губернатора касаются работодателей.
18-й пункт постановления Ивана Белозерцева гласит:
«Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой»
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