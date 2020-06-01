Москва, , 11:26 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России 162 человека скончались от COVID-19. Об этом 1 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что в результате этого общее число умерших от COVID-19 в стране стало 4 855 человек.

Кроме этого, за минувшие 24 часа 9 035 человек заразились коронавирусом и теперь их суммарное количество стало 414 878.

При этом 3 994 пациента за этот же период вылечились от COVID-19 и их общее число выросло до 175 877 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики, 1 июня он будет представлен в Кремль