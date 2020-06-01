Иваново, , 11:08 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус за последние сутки подтвердились у 80 человек в Ивановской области, данные 1 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.

Выписаны с выздоровлением за сутки в регионе трое человек. Летальных исходов у пациентов с положительными тестами на коронавирус за последние сутки не зафиксировано.

Всего в регионе с 19 марта по 1 июня подтверждено 2 тыс. 057 случаев заражения коронавирусом. 786 пациентов выздоровели. 18 человек спасти не удалось.